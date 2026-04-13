【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】誰もが持つスマホは日々進化を遂げている。製品数、機能ともに成熟しきった市場だからこそ、ユーザーが本当に必要としているものが選ばれている。フラッグシップモデルを中心に、今の売れ筋をヨドバシカメラの担当者に訊いた！＊＊＊ ＜教えてくれた人＞ヨドバシカメラ通信サービス商品事業部 部長川田修平さんスマートフォンや関連アクセサリー部門のマーチャンダイザ