11月3日に公開される映画『ゴジラ-0.0』のファーストティザー映像が、YouTube東宝MOVIEチャンネルで公開されることが決定。日本時間4月15日7時55分よりプレミア公開のカウントダウンが開始する。 参考：山崎貴監督作『ゴジラ-0.0』公開日は“ゴジラの日”11月3日に決定新ビジュアルも 本作は、興行収入76.5億円を突破し、アジア初となる第96回アカデミー賞視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』の山崎が