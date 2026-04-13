品川プリンスホテルは、「品プリグルメ紀行〜NIPPONうまいものフェア〜」を4月16日から7月15日まで開催する。LUXE DINING HAPUNAでは、福岡の博多豚骨ラーメンや大阪のかやくご飯などの郷土料理と函館真昆布のだしで仕立てた蟹汁や九条ネギのハプナ風カラフルムース仕立てなどのアレンジメニューをビュッフェスタイルで提供する。料金はランチが5,700円、ディナーが7,700円。中国料理品川大飯店では、愛知県産の鶏肉「錦爽どり」と