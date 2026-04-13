Spotifyは、プロンプトに応じて再生リストを生成する機能「Prompted Playlist」について、ポッドキャストにも対応したと発表した。 対象は、米国、カナダ、英国、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデンのプレミアムユーザー。 「Prompted Playlist」は、ユーザーが入力したプロンプトをもとに再生リストを自動生成する機能。プロンプト