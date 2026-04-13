元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月12日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しています。【写真】木下優樹菜のプライベートショット「いつまでも、元気でですね」木下さんは「娘たちと彼が婆ぁびーの野菜ロールカツとミネストローネが食べたい!!とリクエストしていたのでつくってもらた」とつづり、15枚の写真と1本の動画を投稿。家族とのプライベートな時間を披露しています。1枚目は自身の