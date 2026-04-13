石川県の山野之義知事は13日、金沢市の山間部で県道の一部が陥没した現場を視察し、今後、同じような道路がないか調査することにしています。金沢市二俣町の県道211号では11日未明、道路が幅およそ10メートル・深さおよそ10メートルにわたって陥没しました。直前に通過した車のタイヤがパンクしましたが、けが人はいませんでした。山野知事は13日午前、視察に訪れ、木村康博土木部長から岩盤が風化によってもろくなり、下を流れる