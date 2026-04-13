滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」が、20回目の誕生日を迎えお祝いのイベントが開かれました。 人力車に乗って登場したのは、きょう4月13日に20回目の誕生日を迎えた彦根市のキャラクター「ひこにゃん」。ご当地キャラクターの先駆けとなったひこにゃんは、2007年の「国宝・彦根城築城400年祭」のPRキャラクターとして誕生し、名前が決まった4月13日を誕生日として市の特別住民票にも記載さ