熊本市の小学校で入学式が行われ、新1年生が6年間の学校生活をスタートさせました。 少し緊張した面持ちの新1年生たち。熊本市内92の小学校では、4月13日に一斉に入学式が行われ、五福小学校では22人が小学校生活をスタートさせました。 式では、松岡美幸校長が「みんなで楽しい学校生活にしましょう」と語りかけ、在校生を代表して、6年生の2人が「困ったことがあればいつでも話しかけて」と新入生に呼びかけました