徳島県職員の40歳の男が、18歳未満の女性に現金を渡してわいせつな行為をしたとして逮捕されました。 児童ポルノ禁止法の疑いで逮捕されたのは、徳島県保険福祉部保健福祉政策課・主任の小儀博輝容疑者（40）です。 警察によりますと、小儀容疑者はおととし11月、徳島県内のホテルで10代の女性が18歳に満たないことを知りながら、現金1万円を渡してわいせつな行為をした疑いがもたれています。 去年12月に女性の保護者