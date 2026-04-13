熊本市交通局が実施した市電に関するアンケートで、サービス全体に対する満足度は55.8％で、過去最低だった前年から改善しました。 このアンケートは、市電のサービス向上につなげようと、市交通局が市民などを対象に毎年行っているものです。 今回は4月中旬から1か月間、インターネット調査を行い、2478人が回答しました。 このうち市電の満足度については、55.8％が「満足」もしくは「やや満足