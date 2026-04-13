【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 1−1（PK1ー3） 東京ヴェルディ（4月12日／埼玉スタジアム２００２）【映像】倒された？PA内での接触→転倒の一部始終浦和レッズのMF金子拓郎がペナルティーエリア内で相手選手と接触し転倒。PKなしの判定となり、ファンの不満が爆発している。4月12日に明治安田J1百年構想リーグの第10節が行われ、浦和と東京ヴェルディが対戦。試合は両チームがゴールを奪い合い、PK戦の末にアウェイ