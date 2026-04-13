１１日に大井ホッケー競技場で行われた「日韓国際強化マッチ」にアイドルがゲストとして登場。ユニホーム姿を披露して反響を呼んだ。ブルーのユニホーム姿で登場したのはつばきファクトリーの河西結心。ポニーテール＆眩しいノースリーブ姿で始球式などを行った。小学４年生から中学３年まで６年間ホッケーに打ち込んでいたという河西。２３年からは日本ホッケー協会のアンバサダーを務めており、ＳＮＳなどでは「ユニフォーム