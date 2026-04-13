10日に公開されたアニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」が、12日までの公開3日間で興行収入（興収）35億213万7800円、動員231万8009人と、シリーズ29作で歴代最高の観客動員と興行収入を記録した。配給の東宝が13日、発表した。「−ハイウェイの堕天使」は、事前試写を一切行わず、10日午前0時にシリーズ史上最大規模の全国526館（うち通常上映382館、IMAX62館、MX4D11館、4DX61館、DolbyCinema10館）で公開。10日だけで