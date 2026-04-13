築20年のマンションを売却する際、「いつ売り出すか」で悩む方は多いのではないでしょうか。不動産会社から「春は動きやすい」と聞くと、タイミングによって価格が変わるのか気になるところです。 本記事では、売却時期と成約価格の関係や、実際にどの程度差が出るのかを解説します。 マンション売却は時期で価格が変わるのか 売却時期によって成約しやすさには差がありますが、価格自体が大きく変わるとは限りま