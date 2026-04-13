ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は１２日（日本時間１３日）に本拠地ロサンゼルスでのレンジャーズ戦に先発し、４回を１被弾を含む５安打２失点、６三振５四球で２敗目を喫した。打者２２人に９４球で、最速９８・２マイル（約１５８キロ）だった。チームは２―５で敗れ、連勝は２で止まった。メジャー自己最多の６奪三振、空振りも１５奪った。それでも制球力が定まらず５回持たずに降板した。３試合連続でマスクを被って