佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）のレンジャーズ戦に３度目の先発登板するも４回２失点で２敗目を喫した。６奪三振とスプリットが効果的だった一方でフォーシームは１６０キロに届かず、５四球と制球難から球数を要する結果となった。佐々木は「課題と向き合っていけばこの先苦しい時に助けてくれる引き出しになる」と冷静に受け止めたが、米メディア「アルバット」は「成熟度において当然ながら疑問を投げか