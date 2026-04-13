Image: Amazon 見た目だけ、じゃないんですよ。長らくプロ向けMacとして君臨していたMac Proの兄貴ですが、つい先日何も言わずに去っていきました。その退場に涙をこらえきれない皆々様に刺さるかもしれないアイテムを見つけました。弟分たるMac miniをMac Proっぽくできる拡張ケースです。 ORICO MiniPro アルミニウムドッキングスタンド for Mac mini M4、5-IN-1 USB-Cハブ10Gbps高