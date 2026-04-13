5回2死二塁のピンチで大谷を申告敬遠「取り返したかった」【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。初回の第1打席で、2度のサイ・ヤング賞を誇るジェイコブ・デグロム投手から今季5号となる先頭打者弾を放った。完璧な一発を浴びて出鼻をくじかれた“元最強投手”だが、試合後の地元放