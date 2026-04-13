ドラマ『21世紀の大君夫人』の好発進は、視聴率の数字だけでは語りきれない。初週でここまで伸びた理由をめぐって、韓国メディアの視線はIUと作品そのものの強さに分かれている。【写真】IU＆ビョン・ウソク、“結婚フォト”公開!?4月11日にMBCで放送された第2話は、ニールセンコリア基準で全国9.5％を記録。第1話の7.8％から1.7ポイント上昇し、放送開始からわずか2話で“二桁”を目前に捉えた。この数字は、MBC歴代金土ドラマの