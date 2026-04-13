女優のナナが、引き締まったスタイルを披露した。4月13日、ナナは自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】そんなところまで!? ナナの“全身タトゥー”公開された写真でナナは、レギンスにインナーウェア姿で帽子をかぶり、鏡越しに自撮りをしている。また、トレーニングパンツにクロップド丈のTシャツを合わせ、ポーズを取る姿も収められている。日頃の徹底した自己管理をうかがわせるナナは、無駄のない引き締ま