【極小寿司2】 4月18日～ 順次発売 価格：1回400円 「極小寿司2」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「極小寿司2」を4月18日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、1/12サイズで作られた寿司のカプセルトイ。寿司は1貫ごとに別パーツとなっているため、商品を集めれば好きな組み合わせでお寿司セットを作れる。 「お祝い