【「1/48スケール日本陸海軍航空機」シリーズ新製品】 4月13日公開 帝国海軍 零式艦上戦闘機二一型 （三菱製・前期型）“空母赤城” ファインモールドは、「第64回 静岡ホビーショー」に向け、プラモデル「1/48スケール日本陸海軍航空機」シリーズの新製品を公開した。「第64回 静岡ホビーショー」は5月13日から5月17日までツインメッセ静