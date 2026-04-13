【「1/72スケールジェット機（限定品）」シリーズ新製品】 4月13日公開 アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル “湾岸戦争” ファインモールドは、「第64回静岡ホビーショー」に向け、プラモデル「1/72スケールジェット機（限定品）」シリーズの新製品を公開した。「第64回 静岡ホビーショー」は5月13日から5月17日までツインメッ