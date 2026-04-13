資料船の上からジオサイトの魅力を学ぶ中学生 香川大学は、県をまるごとジオパークにする構想「せとうち讃岐ジオパーク構想」を進めています。大地の成り立ち「ジオ」と自然、歴史、文化を結びつけた“地域のストーリー”を、観光や地域づくりなどに活用することを目指して活動しています。2026年度、香川県などと連携して、県全域を「ユネスコ世界ジオパーク」認定を目指し各市町と連携しな