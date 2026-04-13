高血圧は心疾患や脳卒中の主要な原因の1つですが、その発症メカニズムには未解明の部分も多く残されています。そんな中、新たな研究で特定の脳領域が高血圧の一部の症例に関与している可能性が示され、さらにこの仕組みを利用した新たな治療法の可能性も発見されました。Lateral Parafacial Neurons Evoked Expiratory Oscillations Driving Neurogenic Hypertension | Circulation Researchhttps://www.ahajournals.org/doi/10.11