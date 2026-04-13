【1/72スケール「ジェット機」・「WWIIドイツ空軍機」新製品】 4月13日公開 ファインモールドは、「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「1/72スケールジェット機」シリーズと「1/72スケールWWIIドイツ空軍機」シリーズの新製品を公開した。「第64回 静岡ホビーショー」は5月13日から5月17日までツインメッセ静岡で開催される