資料ガソリンの給油 国土交通省中国運輸局は、中東情勢を受け、燃料油に関する困りごとの相談窓口を設置しました。 国は、燃料供給の目詰まりが起きた場合、各省庁が連携して調整するとしていています。 中国運輸局は、トラック、バス、鉄道など、主に交通・物流分野についての相談を受け付けています。 国土交通省関係(中国運輸局関連など)の相談窓口はこちらまで。