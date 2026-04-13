12日夜、北九州市でバイクと自転車が衝突する事故があり、自転車を運転していた男性が死亡しました。 警察によりますと、12日午後10時半ごろ、北九州市門司区北川町の国道3号で、大型バイクと自転車が衝突しました。自転車を運転していたのは高齢の男性で、胸を強く打つなどして意識不明の状態で病院に運ばれ、その後、死亡が確認されました。 大型バイクを運転していた24歳の男性もケガをしましたが、命に別条はなく、