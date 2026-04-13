タレントの友近が１３日までに自身が扮する歌手「水谷千重子」としての公式ＳＮＳを更新。ドラマ撮影のオフショットを公開した。インスタグラムで「友近サスペンス劇場無事撮影終了しました」と報告。「最高の現場でした皆様和気藹々とずっと笑ってました現場が楽しいのはほんと素敵ですね！」とつづり、撮影中の様子をアップ。お笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔との姿もあった。続けて「能登は素晴らしく穏やかで桜