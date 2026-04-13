◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）前走のマーチＳをトップハンデタイの斤量５９キロで快勝したサンデーファンデー（牡６歳、栗東・東田明士厩舎、父スズカコーズウェイ）。２走前のプロキオンＳも首差２着と充実期を迎えている。特に目を引くのが、先行力と速い時計にも対応出来る地力の強さだ。本馬が挙げた７勝は、すべて最終コーナーを２番手以内で回って来ており、好発から