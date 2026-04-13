河南省洛陽市で余暇の運動を楽しむ人たち。（３月２０日撮影、鄭州＝新華社配信／高山岳）【新華社鄭州4月13日】中国河南省洛陽市は西に秦嶺山脈、東に嵩山（すうざん）、南に伏牛山を望み、洛河が市街を貫き、黄河が東を流れる。全体として西高東低の地形をなし、山岳、丘陵、平原が順に広がる。大自然の「匠の精神」が作り出した地形が、文明のともしびを伝えてきた。洛陽は文明として5千年以上、都市として4千年以上、都と