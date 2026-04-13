ハローキティがファミちゃんのお誕生日をお祝い！ ハローキティ×familiar初のコラボレーション♪コラボレーションを記念し、2026年4月11日から「ファミリア神戸本店」および「渋谷スクランブルスクエア」にてイベントを開催。「ファミリア」と「ハローキティ」の特別な世界観で溢れる「ファミリア神戸本店」をご紹介します。 ハローキティ×ファミリア初のコラボレーション 「