大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで12日に逮捕された男が、行方不明になっている10代の女性について「インターネットで知り合い、会ったことがある」という趣旨の供述をしていることが分かりました。この事件は、3月上旬ごろ豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで、大分市元町の姫野忠文容疑者（58）が逮捕・送検されたものです。12日に引き続き、13日も容疑者のアパートでは警察の家宅捜索が行われています。県内に