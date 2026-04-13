薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が13日までにYouTubeチャンネルを更新。薬物依存者に対して「更生」を求める世間の風潮に思いを語った。田代氏は恒例となっている自主的な薬物検査を実施する中で、「薬物事犯を扱っている人たちは『早く更生してほしい』っていう言い方をする。でも僕たちみたいなダルクとかそういう所（薬物依存の回復支援施設）に通っている人たちは病気なので『回復』っていう言葉を