【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１２日、イランとの戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかったことを受け、ホルムズ海峡を封鎖するとＳＮＳで宣言した。米中央軍は、封鎖は米東部時間１３日午前１０時（日本時間同日午後１１時）に開始すると発表した。イランの港に出入りする船舶が対象で、それ以外については「航行の自由を妨げない」としている。投稿でトランプ氏は、「国際水域でイランに通航料を支払った