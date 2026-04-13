フィリピンでは燃料費の高騰と農産物価格の下落が重なり、農家を直撃している。赤字覚悟で出荷を迫られる農家もいるという。一方、バングラデシュでは燃料不足で農作業すらできない状態が続いている。農家を直撃した燃料問題フィリピンでキャベツ農家を営む男性は、燃料費の高騰と野菜価格の下落で生活が苦しくなっているという。キャベツ農家の男性は、「すでに赤字になっています。キャベツの価格が下がれば、もう何も残りません