タレントの有吉弘行が１２日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。コンビニのトイレに置き忘れた財布を拾ってくれた意外すぎる人物を明かした。この日は、番組の人気企画「メダルゲームシリーズ」でゲストのお笑いコンビ・次長課長の河本準一とロケを行った。河本から「覚えてます、三茶で事件起きたの？」と切り出されると、有吉は「あれは本当に感謝！」と応じると、「コンビニのトイレに財布落としてた。見つけてくれ