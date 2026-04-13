ビートたけし（79）は、12日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。自身がなじみにしていたちゃんこ店が閉店したと明かし、番組で放送されたVTRを見て、納得したような表情をみせた。この日は、米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で原油が高騰したり、物価高や円安が続いている日本の現状について、さまざまな角度から伝えた。高市政権の経済財政諮問会議で民間議員を務めるエコノミスト