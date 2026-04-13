中学受験は、子どもだけでなく親にとっても長い長い戦いです。受験期間が終わった瞬間、ほっとする人もいれば、気持ちの整理が追いつかないまま日常に戻ろうとする人もいます。そんな時期に届く何気ない一言が、思いのほか重く感じられることがあります。特に、結果を尋ねる言葉は、送り手の想像以上に受け手の胸に響くものです。【漫画】息子の中学受験は不合格、そんな場合は…連日の結果発表に耐えた親子の数日間都内在住のTさ