トヨタ「カローラ」は、1966年の初代誕生から世界150以上の国と地域で販売され、2021年に累計販売台数5000万台を超えたグローバルモデルです。日本国内ではセダンやワゴンなど多彩なシリーズを展開していますが、海外市場では現地の需要に合わせた独自仕様も存在します。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“新型”カローラ」です！ 画像で見る（30枚以上）そのひとつが、2025年末に中国市場でマイナーチェンジを遂げた