私はレイコ（30代）。娘のアリサ（小2）は、昔からリーダーシップのある子です。3つ上にお姉ちゃんがいるのですが、お姉ちゃんから情報を仕入れたりしているので、クラスでもあか抜けていて、流行を作り出すような子です。洋服や遊びなど、私も流行をチェックして、アリサになるべく買ってあげるようにしています。そういった面から友達が増えたり、信頼関係が生まれたりすると思っているからです。私が両親にそうしてもらったよう