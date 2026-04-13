2033年の伊勢神宮の建て替えに向け、市民らが木材を運び込む、御木曳初式が行われました。 【写真を見る】伊勢神宮の｢式年遷宮｣で使われる木材運ぶ｢御木曳初式｣行われる ｢最高の気分…｣ 市民らが外宮に向け参加 三重 20年に一度、伊勢神宮の神殿などをすべて建て替え、ご神体を引っ越す行事「式年遷宮」が、7年後の2033年に行われます。その際、使われる木材を市民らが運びいれる行事、御木曳初式が12日から行われています。 北