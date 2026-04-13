長崎市で車いすバスケットボールの九州大会が開かれ、地元チームが熱戦を繰り広げました。 長崎市の県立総合体育館で開かれた、車いすバスケットボールの九州大会には九州や韓国の強豪が計9チームが出場しました。 地元から出場した長崎サンライズは、決勝戦で韓国の大邱と対戦。 エース溝口選手を中心に得点を重ねましたが、43対72で敗れ、3年連続で準優勝となりました。 車い