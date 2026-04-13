任期満了に伴う出水市長選挙は、12日に投開票が行われ、現職の椎木 伸一さん(66)が3期目の当選を果たしました。現職と新人の2人が立候補した出水市長選挙は、現職の椎木伸一さんが1万5346票、新人で前の市議会議員、田上真由美さんが8665票で、椎木さんが3期目の当選を果たしました。（3期目の当選・椎木伸一氏（66））「実直に愚直にやってきた。そのことを実績という面で評価を頂いた。鹿児島県で一番いい町にしたい。他の市