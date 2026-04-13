＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞昨年、この舞台でキャリアグランドスラムを達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）が、初日から首位をキープし、連覇を達成した。〈連続写真〉世界No.1の飛ばし屋ローリー・マキロイは“右肩”でつかまえてシャフトで逃がしていた!?キャメロン・ヤング（米国）とともに首位で迎えたこの日、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギー