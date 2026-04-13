国内女子ツアー第6戦「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。【写真】メルセデス・ベンツの高級車ゲット！今大会でシーズン初優勝を挙げたウー・チャイェン（台湾）が賞金1800万円を獲得。今季通算を2091万円とし、40人抜きで8位に浮上した。菅楓華は今季初の予選落ちに終わり、獲得賞金は8124万2266円から上積みなし。大台の1億円突破に向けて、今週は足踏みと