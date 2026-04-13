京都府南丹市で小学6年の男子児童の行方が分からなくなって、きょう4月13日で3週間です。学校では警察官らによる見守り活動が強化されています。 行方がわからなくなっている安達結希さん（11）が通う南丹市立園部小学校では、13日も警察官らが見守るなか、児童らが登校しました。 安達さんが3月23日の朝に父親の車で学校のそばまで送り届けられたあと、行方不明になって3週間。警察は学校周辺をパトカーで巡回し警