川や海でのレジャーを楽しむ人が増える春の大型連休を前に、北陸地方整備局などが河川敷の安全点検を行っています。 4月13日、新潟市中央区のやすらぎ堤などで行われているのは、北陸地方整備局の職員などによる河川敷や海岸の安全利用点検です。 これは、川や海でのレジャーを楽しむ人が増える春の大型連休を前に、この時期に毎年行われているものです。 13日は北陸地方整備局の職員などが安心して利用できる水辺