万博が閉幕して13日で半年です。会場最寄りの夢洲（ゆめしま）駅では記念イベントが開催され、万博ファンが集まりました。 去年4月から半年にわたり開催された大阪・関西万博。 閉幕から半年がたち、パビリオンの多くが解体されています。博覧会協会によりますと、参加国が自前で建設した海外パビリオンのうち、半数以上の28か国が解体を終え、敷地を返還しているということです。 最寄りの夢洲駅では開幕1周年を記念し