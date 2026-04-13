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◇VancouverPremiereDAY2観衆352人（2026年4月12日カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー・グレート・カナディアン・ヘイスティングス・レースコース＆カジノ）東京女子プロレスは12日（日本時間13日）、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー・グレート・カナディアン・ヘイスティングス・レースコース＆カジノで「VancouverPremiereDAY2」を開催した。インターナショナル・プリンセス